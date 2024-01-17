

يستمر البنك التجاري الكويتي في تحديث خدماته الرقمية وفقا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية بهدف التيسير على عملائه لإتمام وإنجاز عملياتهم المصرفية بكل سهولة وأمان، ومن هذا المنطلق قام البنك بإضافة خدمة جديدة إلى باقة خدمات تطبيق البنك على الهواتف الذكية «CBK Mobile» وهي خدمة فتح الوديعة وتحويل فوائدها في أي وقت ومن أي مكان.



وتتيح هذه الخدمة لعملاء البنك التجاري الاستفادة من العديد من المزايا، حيث أصبح بإمكان العملاء تنمية مدخراتهم بالشكل الآمن والصحيح عن طريق تقديم طلب فتح وديعة عبر تطبيق البنك «CBK Mobile»، وبمجرد فتح الوديعة بالدينار الكويتي سوف يتمكن العملاء من إدارة حساب الوديعة بكل سهولة، وذلك من خلال تحديد مدة الوديعة بفترة استحقاق مرنة وبسعر فائدة تنافسية وثابتة حتى تاريخ استحقاقها، يضاف إلى ذلك إمكانية تحصيل فائدة الوديعة لمرات غير محدودة خلال مدة الوديعة.



وتقدم هذه الخدمة عبر تطبيق البنك التجاري فقط ولا تتطلب حضور العميل للفرع، ويمكن من خلالها تحصيل فائدة الوديعة الثابتة والوديعة الذكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بخطوات سهلة وسريعة عند تسجيل العميل الدخول على تطبيق البنك «CBK Mobile» سوف يتمكن من فتح الوديعة والاطلاع على تفاصيلها مع إمكانية اختيار مبلغ الفائدة والحساب الذي يرغب في تحويل فائدة الوديعة إليه.



وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع التحول الرقمي والابتكار في البنك التجاري الكويتي محمد آل هيد: يسعى البنك التجاري من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز خطة التحول الرقمي بإثراء تجربة العملاء ودراسة متطلباتهم من خلال توفير العديد من الحلول والعمليات التي تسهل على عملاء البنك إدارة أموالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية من خلال تطبيق البنك «CBK Mobile» بأمان وبمنتهى السهولة.



وأضاف أن البنك التجاري يحرص دائما على تطوير مختلف قنوات تقديم الخدمات بالبنك عن طريق توفير أدوات وميزات إضافية لتحسين تجربة العملاء المصرفية وتعزيزها بمثل هذه الخدمات التي تسهم في توفير وقت العملاء الثمين والاستمتاع بتجربة مصرفية متقدمة وآمنة. وبذلك يصبح تطبيق البنك التجاري «CBK Mobile» الشريك المصرفي الذكي الذي يضع السيطرة والراحة في يد العملاء ويسهم في إدارة أموالهم واستثماراتهم.