

طفرة نادرة قد تقود العلماء إلى علاج جديد لـ«باركنسون»



قال باحثون في مرض باركنسون إنهم اكتشفوا طفرة جينية في بروتين صغير، ما قد ينتج علاجات جديدة لاضطراب الدماغ التنكسي.



وتمكن الباحثون من العثور على المتغير النادر نسبيا بالمقام الأول في الأشخاص من أصل أوروبي، حيث إن أولئك الذين لديهم هذا المتغير أقل عرضة للإصابة بالمرض بمقدار النصف. وقال سو جيونغ كيم، مؤلف الدراسة الرئيسي: «تسلط بياناتنا الضوء على التأثيرات البيولوجية لمتغير جيني معين والآليات الجزيئية المحتملة التي قد تقلل بها هذه الطفرة من خطر الإصابة بمرض باركنسون». ويؤثر المرض على كيفية تحكم الأشخاص في أجسادهم، وتشمل أعراضه بطء الحركة والرعشة والتصلب وصعوبة المشي.



وفي أثناء دراسة الاضطراب التقدمي عام 2016، اكتشف باحث من جامعة جنوب كاليفورنيا SHLP2، وهو الببتيد المشتق من المتقدرة (MDP). وتنتج المتقدرة الطاقة اللازمة لتشغيل خلايا الجسم، وترتبط الشيخوخة بتراجع وظيفة هذه العضية. وقد ثبت أن الببتيدات المشتقة من المتقدرة تلعب دورا في الحفاظ على نشاط المتقدرة تحت الضغط. ولاحظ العلماء أن مستويات SHLP2، على وجه التحديد، ترتفع مع بداية مرض باركنسون، لكن مع تقدم المرض لا يستطيع معظم المرضى إنتاج المزيد من SHLP2.



وأشار المؤلف المشارك للدراسة، بينشاس كوهين، الى أن هذا الاكتشاف «يؤكد أهمية استكشاف البروتينات الدقيقة المشتقة من المتقدرة كنهج جديد للوقاية من أمراض الشيخوخة وعلاجها. وقد لوحظت فوائد الشكل المتحور لـ SHLP2 في عينات الأنسجة البشرية وفئران المختبر. وأضاف كيم: «قد توجه هذه النتائج تطوير العلاجات وتوفر خارطة طريق لفهم الطفرات الأخرى الموجودة في البروتينات الدقيقة للمتقدرة».



المصدر: عن «نيويورك بوست»