

أكرم أتالانتا وفادة ضيفه فروزينوني بخماسية نظيفة في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحسم أتالانتا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية في الدقائق الـ 14 الأولى تناوب عليها الهولندي تيون كوبمينيرس (8 من ركلة جزاء) والبرازيلي إيدرسون (13) والبلجيكي شارل دي كيتلار (14).



وعزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدفين في الشوط الثاني عبر دافيدي زاباكوستا (83) والسويدي إميل هولم (90). وعوض رجال المدرب جان بيرو غاسبيريني تعثرهم أمام المضيف روما 1-1 في المرحلة الماضية، وحققوا الفوز العاشر هذا الموسم معززين موقعهم في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، فيما مني فروزينوني بخسارته الخامسة تواليا والحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 19 نقطة وتراجع الى المركز الخامس عشر.



كأس إنجلترا



تقام مساء اليوم 3 مباريات ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا، حيث يلتقي بلاكبول مع نوتنغهام فوريست، وبريستول روفيرز مع نوريتش سيتي، وإيفرتون مع كريستال بالاس.



وأعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز أن ناديي إيفرتون ونوتنغهام فوريست يواجهان عقوبات من لجنة مستقلة بعد اعترافهما بخرق القواعد المالية للرابطة في نهاية موسم 2022-2023.



كأس إسبانيا



تستكمل مساء اليوم منافسات دور الـ 16 من كأس إسبانيا بإقامة 4 لقاءات يلعب خلالها تينيريفي مع مايوركا، وفالنسيا مع سلتا فيغو، وأوساسونا مع ريال سوسييداد، وجيرونا مع رايو فايكانو.