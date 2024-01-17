

تفادت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، السقوط في فخ الأميركية صوفيا كينن، وخرجت فائزة 7-6 (7-2) و6-2 في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس.



وبهذا الفوز، عززت شفيونتيك (22 عاما) سلسلة انتصاراتها إلى 17 مباراة تواليا، وهي ثاني أطول سلسلة في مسيرتها، بعدما كانت أنهت عام 2023 بفوزها بـ 11 مباراة متتالية في دورتي بكين وكانكون، ما أعادها إلى قمة تصنيف اللاعبات المحترفات.



وتواجه شفيونتيك في الدور الثاني الأميركية دانييل كولينز الفائزة على الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة أولى عالميا سابقا والعائدة إلى الملاعب بعد الإنجاب 6-2 و3-6 و6-1.



وفي أبرز المباريات، فازت اللاتفية يلينا أوستابينكو (11) على الأسترالية كيمبرلي بيريل 7-6 (7-5) و6-1، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (18) على الإيطالية كاميلا جورجي 6-1 و4-6 و6-3، والروسية داريا كاساتكينا (14) على الأميركية بايتون ستيرنز 6-2 و3-6 و6-2، فيما تغلبت مواطنة الأخيرة سلوان ستيفنز على الأسترالية أوليفيا غاديكي 6-3 و6-1.



وعند الرجال، بلغ الدنماركي هولغر رونه المصنف ثامنا الدور الثاني بعدما احتاج إلى أربع مجموعات للفوز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-2 و4-6 و7-6 (7-3) و6-4، فيما لم يجد النرويجي كاسبر رود (11) أي صعوبة للتغلب على الإسباني ألبرت راموس 6-1 و6-3 و6-1.