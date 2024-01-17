

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023 في قطر التعاون مع وزارة الصحة العامة لتحقيق استضافة خالية من التدخين للبطولة القارية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتواصل فعالياتها حتى 10 فبراير المقبل. وأكد جاسم محمد الجيدة، مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، في بيان للجنة، أن توفير بيئة سليمة خالية من التدخين تتصدر اهتمامات المسؤولين في اللجنة المحلية المنظمة للحدث الرياضي القاري، من خلال التعاون مع وزارة الصحة العامة لضمان استمتاع المشجعين بالبطولة.



وقال الجيدة: «تأتي الاستدامة وتنظيم بطولة خالية من التدخين في مقدمة أولويات اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الآسيوية، ويسرنا التعاون مع وزارة الصحة العامة لتنفيذ إجراءات خاصة بمنع التدخين في الملاعب التسعة التي تستضيف المباريات لتوفير بيئة داعمة خالية من التدخين».