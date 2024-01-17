

كشف المدير التنفيذي لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023 فيصل المفتاح، عن عمليات النقل خلال البطولة تسير من دون أي معوقات حتى الآن، ووفق الخطة المعدة لها.



وأكد المفتاح في تصريحات مع ممثلي وسائل الإعلام بحضور «الأنباء»، أن مباراة الافتتاح التي أقيمت بملعب لوسيل شهدت استخدام ما يقارب 53 ألفا من الجماهير للمترو، وذلك من أجل الوصول إلى الملعب، إلى جانب 2000 شخص استخدموا المترو للوصول إلى ملعب الثمامة لحضور مباراة اليابان وفيتنام، مشيرا إلى أن هذه الأعداد لم تسبب أي مشاكل في التنقل من جميع محطات المترو التي تربط الملاعب.

وبين أن أعتماد اللجنة موقعا إلكترونيا تم إطلاقه على منصة «X» لتسهيل مهمة الرصد والمتابعة وتقديم معلومات عن سير عملية تنقل الجماهير ما ساعد في انسياب العمل دون أي معوقات، إضافة إلى وجود نظام خاص لرصد أعداد الجماهير في المباريات وتنقلاتها عبر محطات المترو يتم بدقة عالية.