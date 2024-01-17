

حقق منتخب تايلند فوزا على نظيره قيرغيزستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. أحرز هدفي منتخب تايلاند لاعبه سوباشاي شايديد في الدقيقتين 26 و49، في مباراة سيطر عليها منتخب تايلند وسجل هدفين وأهدر أكثر من فرصة. وبهذا الفوز، قد يكون اقترب تايلند من بلوغ الدور الثاني لاسيما أن أفضل 4 ثوالث من 6 مجموعات سيتأهل.



وتضم المجموعة أيضا منتخبي عمان والسعودية المرشحين الأبرز لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 كأول وثاني المجموعة قبل انطلاق البطولة.