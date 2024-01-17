

الدوحة - فريد عبدالباقي

يبحث المنتخب القطري حامل اللقب والمضيف عن ضمان تأهله إلى ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي طاجيكستان اليوم على ملعب البيت في الخور، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي يسعى فيها لبنان لإحياء آماله عندما يلاقي الصين.



ويحتل «العنابي» صدارة المجموعة بثلاث نقاط جمعها من فوز افتتاحي صريح على لبنان 3-0 في افتتاح النهائيات على ملعب لوسيل، متقدما بفارق نقطتين عن كل من طاجيكستان والصين اللذين تعادلا سلبا.



وستضمن النقاط عبور قطر بصرف النظر عن باقي النتائج، إذ يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.



في المقابل، يبحث المنتخب الطاجيكي عن تجنب الخسارة أمام حامل اللقب وذلك في مشاركته الأولى في البطولة. وقال الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيز مدرب المنتخب القطري «الفوز في المباراة الأولى لا يعني التأهل الى ثمن النهائي أو المنافسة على اللقب، فالنقاط الثلاث لا تعدو كونها خطوة أولى يجب ان تتبعها خطوات أخرى على ذات الشاكلة»، مضيفا يجب وضع المباراة جانبا، رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون عندما قدموا 200% من المطلوب منهم، وبالتالي يجب أن نطوي تلك الصفحة ونركز على المباراة التالية، لان الفريق يجب ان يسير بالمنافسة خطوة بخطوة دون استباق الأحداث». وتبدو الدوافع المعنوية لدى المنتخب القطري بعد الافتتاح كبيرة، خصوصا بعد ان قدم رفاق نجم الافتتاح اكرم عفيف (صاحب هدفين) عرضا مثاليا هيمن خلاله على اغلب التفاصيل، بيد ان النجاعة الهجومية، تأخرت حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي المجموعة عينها، أجمع لاعبو منتخب لبنان على ضرورة التعويض عندما يواجه منتخب «الأرز» نظيره الصيني على ملعب الثمامة المونديالي.



وقدم المنتخب اللبناني أداء مقبولا في اللقاء الأول، إلا أنه افتقد الفاعلية في إنهاء الهجمات التي أتيحت للاعبيه ولاسيما في الشوط الثاني.



ويسعى المدرب المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تشكيلته مع إجراء بعض التغييرات، أملا في بلوغ الدور الثاني لأول مرة في ثالث مشاركة لبنانية في العرس القاري.



وقال رادولوفيتش: «ندرك أننا نلعب في مجموعة صعبة تتمثل بوجود حامل اللقب وصاحب الضيافة، بالإضافة لمنتخبي الصين وطاجيكستان ما يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا الآن». وسيعيد رادولوفيتش ترتيب أوراقه، ولاسيما في الثلث الهجومي، إذ من المتوقع أن يزج بلاعب ويمبلدون الانجليزي عمر شعبان بوغيل الى جانب القائد حسن معتوق وباسل جرادي، إضافة الى بعض التعديلات في خط الوسط.



لوبيز: نواجه خصماً يمتاز بالسرعة



أكد مدرب المنتخب القطري ماركيز لوبيز، أن مواجهة طاجيكستان صعبة على الفريقين، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «مواجهة طاجيكستان لن تكون سهلة، منافسنا من الفرق الجيدة، وهذا ما أظهره في مباراته الأولى أمام الصين، ويملك لاعبين على مستوى جيد ويتميزون بالسرعة»، مضيفا سنلعب غدا للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة، وهو هدفنا الذي نتطلع لتحقيقه، وبعد نهاية الدور الأول من البطولة القارية». وأشار لوبيز إلى أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، وقال: «نسير في البطولة خطوة بخطوة من أجل تحقيق أهدافنا في كل مباراة ومن ثم في كل مرحلة»، مشددا على ضرورة التسجيل المبكر في المباراة من أجل تسهيل مهمة الفريق في بقية أوقات المباراة، مبينا «سنستخدم كل أسلحتنا من أجل إحراز هدف مبكر يسهل علينا الأمور فيما بعد».



سيغارت: لا نخشى حامل اللقب



أبدى مدرب منتخب طاجيكستان بيتر سيغارت احترامه للمنتخب القطري الذي سيواجهه اليوم، وقال: «تنتظرنا مواجهة صعبة مع مستضيف البطولة وحامل اللقب، لكننا سنحاول تقديم مباراة جيدة والحصول على النقاط الثلاث»، مضيفا: نحترم منتخب قطر كثيرا، وندرك مدى قوة شخصيته، لكننا لا نخشى أي فريق ونركز فقط على أنفسنا داخل الملعب واستعداداتنا قبل أي لقاء، ولدينا الفرصة للحصول على نتيجة مرضية في مباراة الغد، وهو حق مشروع لنا سنعمل على الوصول إليه.



وأكد قدرة فريقه على التعامل مع كل الضغوط التي من الممكن أن يتعرض لها، مؤكدا أنهم سيلعبون بثقة ومن أجل تحقيق نتيجة إيجابية.



ووجه المدرب الشكر لدولة قطر على التنظيم المميز لبطولة كأس آسيا، مؤكدا أن الأجواء رائعة للغاية في البطولة.



رادولوفيتش: ننتظر دعم الجمهور اللبناني



وصف المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، مدرب منتخب لبنان، مباراة فريقه مع الصين، التي ستقام اليوم بالصعبة، أمام فريق قوي ومنظم، وقال في المؤتمر الصحافي: «الصين منتخب قوي ومنظم ولديه لاعبون مميزون، لكننا سنخوض المباراة من أجل الفوز، وحصد أول 3 نقاط وتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في الافتتاح أمام المنتخب القطري». وأعرب مدرب لبنان عن تفاؤله بالمباراة، مشيرا إلى أنه سيقوم ببعض التغييرات والتعديلات على الفريق من أجل الوصول للأفضل وتحقيق النتيجة المطلوبة. وأكد المدرب المونتينيغري، أنه اختار أفضل اللاعبين لتمثيل المنتخب اللبناني في البطولة، مؤكدا رضاه التام عن جميع المتواجدين معه. وطالب المدرب الجمهور اللبناني في الدوحة بالتواجد وتشجيع الفريق في مباراة الغد، وقال: «ننتظر مزيدا من دعمهم لنا، دور الجماهير كبير للغاية في تشجيع اللاعبين».



يانكوفيتش: لا بديل عن النقاط الثلاث



شدد مدرب منتخب الصين ألكسندر يانكوفيتش، أن الفوز سيكون هدف فريقه في المباراة التي تجمعه مع لبنان اليوم. وقال: «نتطلع لتقديم الأفضل، وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة والتأهل للدور الثاني من البطولة القارية»، مضيفا: نحترم المنتخب اللبناني كثيرا، لكن لدينا حماس كبير لتحقيق الفوز وتقديم أفضل ما لدينا وإخراج 100% من قدراتنا التي نملكها.



وأكد يانكوفيتش عمله على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال المباراة الأولى أمام طاجيكستان لتحقيق نتيجة أفضل.



ورفض مدرب الصين، الحديث تفصيلا عن المنتخب اللبناني، مؤكدا أنه لا يفضل الحديث عن المنافسين، لافتا إلى أن تركيزه ينصب على فريقه وجاهزية لاعبيه على المستويات الفنية والبدنية والذهنية من أجل اختيار التشكيل الأفضل.