أعلنت الخرطوم تجميد التعامل مع الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيغاد» بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.



وأبلغت وزارة الخارجية السودانية جمهورية جيبوتي، باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لـ «إيغاد»، قرار «حكومة جمهورية السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع إيغاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان».



وفي رسالة مكتوبة تسلمتها جيبوتي أمس، أرجعت الحكومة السودانية قرارها إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبتها هيئة إيغاد «بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيغاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم غد الخميس 18 يناير 2024 دون التشاور مع السودان».



وأشارت الخارجية السودانية في رسالتها إلى دعوة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة في كمبالا، واعتبرتها «سابقة خطيرة في تاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية. الأمر الذي يعتبره السودان انتهاكا لسيادته، فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية».