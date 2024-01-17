

دارين العلي



نفذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صباح امس إخلاء وهميا في مبنى الوزارة جنوب السرة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وبمشاركة موظفي الوزارة.



حضر عمليات الإخلاء الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية م.عاقول العنزي الذي أكد في تصريح صحافي أن الهدف من تمرين الإخلاء هو معرفة استعدادات الوزارة بشكل عام وفريق الصيانة المسؤول عن أنظمة الإنذار والحريق وإجراءات الأمن والسلامة وجهوزيته للتعامل مع الحوادث الطارئة.



ولفت العنزي إلى نجاح التجربة في إثبات جهوزية الوزارة في التعامل مع الحوادث الطارئة التي يمكن أن تحدث في أي وقت.