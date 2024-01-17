دارين العلي



نفذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صباح امس إخلاء وهميا في مبنى الوزارة جنوب السرة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وبمشاركة موظفي الوزارة.



وحضر عمليات الاخلاء الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية م.عاقول العنزي الذي قال في تصريح صحافي إن الهدف من تمرين الإخلاء هو معرفة استعدادات الوزارة بشكل عام وفريق الصيانة المسؤول عن أنظمة الإنذار والحريق وإجراءات الأمن والسلامة وجهوزيته للتعامل مع الحوادث الطارئة. وأكد العنزي نجاح التجربة في إثبات جهوزية الوزارة في التعامل مع الحوادث الطارئة التي يمكن أن تحدث في أي وقت، لافتا إلى أن الاخلاء تم بالصورة المطلوبة وفي الوقت المحدد له، مشيدا بوعي المراجعين والموظفين وتعاونهم واتباعهم لإرشادات التجمع في النقاط التي حجزت في وقت سابق. وأضاف أن هناك فريقا متخصصا في الوزارة تم تدريبه على عمليات الإخلاء بالتعاون مع الدفاع المدني في وزارة الداخلية، حيث تمت عملية الإخلاء بالشكل المطلوب ومن ثم عاد الموظفون إلى مكاتبهم، لافتا إلى أن الهدف من الاخلاء توعية الموظفين في مبنى الوزارة الرئيسي بطريقة الاخلاء وتدريبهم على ذلك، إضافة إلى الوقوف على استعدادات فريق الصيانة في الوزارة لتلافي الأخطاء وأخذ الملاحظات خلال الاخلاء بعين الاعتبار. ولفت العنزي الى أن فريق الصيانة في الوزارة هو المسؤول عن أنظمة الحريق وسلامة الممرات، لتكون خالية من العيوب، مبينا أن أنظمة إنذار الحريق والمكافحة والمصاعد في الوزارة لديها عقود خاصة بها بحسب شروط وزارة الداخلية والإطفاء، مؤكدا الالتزام بتلك الاشتراطات والصيانات التي تتم بشكل دوري.