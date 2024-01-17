900 مليون دولار إجمالي حجم مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية في بنغلاديش

تعاوننا العسكري مع الكويت مميز ولدينا أكثر من 5000 فرد يعملون مع الجيش الكويتي

18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسيّر العلاقات الثنائية بين البلدين وتغطي مختلف مجالات التعاون

300 ألف نسمة إجمالي الجالية البنغالية في الكويت ومعدل تحويلاتهم 1.6 مليار دولار سنوياً

أجرى الحوار: أسامة دياب



أكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان قوة وعمق ومتانة العلاقات البنغلادشية ـ الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، لافتا إلى تطورها على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن الكويت بديبلوماسيتها العريقة والمحايدة تلعب دورا مؤثرا إقليميا ودوليا في حل النزاعات وإحلال السلام، مشيدا بالدور الإنساني للكويت في التخفيف من آلام ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية والذي هو محل تقدير المجتمع الدولي، موضحا أن بنغلاديش والكويت تجمعهما قيما مشتركة ورؤى متقاربة حيال العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يتبادلان الدعم في المحافل الدولية. وأشار عشيق الزمان ـ في لقاء خاص مع «الأنباء» ـ إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 154 مليون دولار وهو معدل لا يرقى إلى مستوى الطموح، وتسعى السفارة جاهدة إلى زيادة معدلاته، كاشفا عن أن إجمالي حجم المشاريع التي نفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في بنغلاديش يبلغ 900 مليون دولار، موضحا أن التعاون العسكري مع الكويت مميز وبلاده لديها أكثر من 5000 فرد يعملون مع الجيش الكويتي، فإلى التفاصيل:



كيف تقيّم العلاقات الكويتية ـ البنغلادشية ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية؟



٭ العلاقات البنغلاديشية ـ الكويتية قوية ومتينة ويمكن وصفها بالممتازة والتاريخية، فهي علاقات ودية في مجملها بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، والكويت اعترفت بدولتنا في العام 1973 وبدأت العلاقات الديبلوماسية في العام 1974، وهذا العام نحتفل بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية، ولذلك نسعى دائما إلى دعم وتعزيز التعاون الثنائي وتطويره على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.



فبنغلاديش والكويت تجمعهما قيما مشتركة وعلى الصعيد السياسي لدينا رؤى متقاربة ووجهات نظر متشابهة حيال العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما نتبادل الدعم في المحافل الدولية.



كم يبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين؟ وهل هناك نية لتجديد بعض الاتفاقيات القديمة وتوقيع أخرى جديدة؟



٭ لدينا 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتمثل الإطار القانوني لها وتغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي، وخلال الأشهر الماضية وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في مجال الرعاية الطبية لتوفير مساعدي الأطباء والمسعفين من بنغلاديش إلى الكويت وذلك بناء على طلب الكويت، وعرضنا أن نمد الكويت بالعمالة المنزلية من الإناث وبمجرد أن تتقدم الكويت بطلب ستقوم بإعداد مذكرة تفاهم لتوريد العمالة المنزلية من الإناث إلى الكويت وسيتم دراستها وتوفير كافة عناصر الحماية لهن.



كم يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وما أبرز جهود السفارة لزيادة معدلاته؟



٭ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 154 مليون دولار، وهو معدل لا يرقى إلى مستوى الطموح ونسعى جاهدين لزيادة معدلاته، وصادراتنا إلى الكويت تشمل المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الأسماك.



ماذا عن إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في بنغلاديش؟



٭ للأسف الشديد لا توجد استثمارات كويتية في بنغلاديش في الوقت الحالي، ولكن لدينا تعاون مميز مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي يمنحنا قرضا سنويا بمقدار 50 مليون دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في بلادنا، وبالفعل تم تنفيذ 22 مشروعا، بالإضافة إلى مشروع آخر في انتظار التوقيع، ويتراوح إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق في بنغلاديش حوالي 900 مليون دولار.



ما أبرز مستجدات التعاون العسكري بين البلدين؟



٭ التعاون العسكري بين البلدين عريق ويعكس شراكة ممتدة في هذا المجال حيث شاركت القوات البنغالية في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم على أراضيها مع قوات التحالف الدولي، ومنذ العام 1991 وحتى الآن ونحن نتمتع بتعاون عسكري مميز ولقد جددنا اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين في سبتمبر 2022 لخمس سنوات جديدة، وفي العام الماضي زار رئيس أركان الجيش في بنغلاديش الكويت وأجرى مباحثات مع مسؤولين في الجانب الكويتي لمناقشة مشروعات لوجستية مشتركة، ونأمل أن يتعزز تعاوننا في هذا الصدد، كما أن العسكريين البنغلاديشيين في الكويت يبلغ عددهم أكثر 5000 شخص.



ماذا عن التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين الصديقين؟



٭ نسعى لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع الكويت، وعلى صعيد التعاون الاكاديمي الحكومة الكويتية تقدم لنا منحة سنوية لأحد طلابنا للدراسة في الكويت، وعلى صعيد التعاون العلمي لدينا مباحثات مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإيجاد سبل لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، ونأمل أن يكون هناك اجتماع مشترك ما بين مسؤولين بنغلاديشيين ومسؤولي المعهد لبحث التعاون العلمي وذلك في فبراير القادم.



ما أبرز جهود السفارة لتعزيز التبادل الثقافي؟



٭ نولي التبادل الثقافي مع الكويت أهمية قصوى كجسر من جسور التواصل الشعبي والذي يوفر أرضية للفهم المشترك، وبالفعل لدينا اتفاقية لتعزيز التبادل الثقافي ونقوم بتنظيم عدد من الفعاليات والاحتفالات الثقافية لتعريف الشعب الكويتي بثقافتنا، وكما ذكرت هذا العام سنحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية ولدينا خطة لجلب فريق ثقافي من بنغلاديش في إطار الاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة.



كم يبلغ عدد أبناء الجالية البنغلاديشية في الكويت؟



٭ يبلغ إجمالي عدد أبناء الجالية البنغالية في الكويت حوالي 300 ألف نسمة ويبلغ معدل تحويلاتهم 1.6 مليار دولار سنويا، وإجمالا يتم جلب ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف بنغالي الى الكويت سنويا، وفي عام 2022 فقط تم جلب قرابة 23 ألف بنغالي إلى الكويت، وفي عام 2023 حتى نوفمبر الماضي تم جلب 34500 نسمة، وأبناء الجالية يضمون عددا محدودا من المؤهلين والمتخصصين من أطباء ومهندسين وعددا من رجال الأعمال الذين يمتلكون مشروعات صغيرة ولكن الغالبية العظمى يعملون في قطاع النظافة. وفي العام 2022 أحضرنا مجموعة من الممرضات بلغ عددهم أكثر من 600 ممرضة، ولدينا عقد ممتد على 3 سنوات، ولدينا طلب بـ 1200 فني معمل وفني أشعه وهذا يفتح مجالا لدخول العمالة الماهرة والمؤهلة.



كم يبلغ عدد التأشيرات التي يصدرها القسم القنصلي في السفارة سنويا، وأبرز جهودكم لدعم السياحة في بنغلاديش؟



٭ القسم القنصلي في السفارة أصدر 900 تأشيرة من يناير 2023 وحتى الآن، وهم من جنسيات مختلفة وليسوا كويتيين، وعلى صعيد دعم وتعزيز السياحة في بنغلاديش نسعى إلى تنظيم فعالية سياحية في مارس المقبل لجلب المزيد من السائحين إلى بنغلاديش ومساعدة الكويتيين في اكتشاف بنغلاديش التي تتمتع بطبيعة ساحرة وأماكن تاريخية عريقة.



كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام؟



٭ الديبلوماسية الكويتية العريقة والمحايدة تلعب دورا مؤثرا إقليميا ودوليا بوساطاتها الرائدة في حل النزاعات وإحلال السلام، فلقد بادرت الكويت بالاعتراف ببنغلاديش كدولة مستقلة والتي فتحت لنا الطريق لنحصل على اعتراف دول الخليج الأخرى.



كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت على الصعيد الإنساني؟



٭ الكويت دائما وأبدا سخية ونشيطة على الصعيد الإنساني ومساهماتها في تخفيف آلام ومعاناة المتضررين من الكوارث الطبيعية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم محل تقدير عالمي، ونحن نقدر عاليا جهودها في مساعدة بنغلاديش.