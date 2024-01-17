

حقق منتخب الكويت للرماية امس ميدالية برونزية ضمن منافسات رماية (تراب) للزوجي المختلط في بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش المتواصلة بالبلاد بمشاركة 26 منتخبا ليرتفع رصيده الى 3 ميداليات.



وتمكن الراميان ناصر المقلد وشهد الحوال من نيل المركز الثالث في المسابقة التي شهدت مشاركة كبيرة ومنافسات قوية لينالا البرونزية رفقة المنتخب الصيني الذي مثله اللاعبان يو هاو جو وزميلته واكسيونج وانج، فيما توج منتخب كازاخستان المكون من الثنائي اليشكير الياسبيف وماريا ديمترينكو بالميدالية الذهبية للمسابقة، بينما نال ثنائي المنتخب الايراني محمد بيريانوند ومرضية بروش المركز الثاني لينالا الميدالية الفضية.



وشهدت منافسات أول من أمس تحقيق الرماية الكويتية ميداليتين فضية وبرونزية، وجاءت الفضية في مسابقة «تراب» فردي عن طريق صلاح الرشيدي، بعد أن نال اللبناني غسان بعقيلي الذهبية، في حين اقتنص المنتخب الوطني برونزية مسابقة رماية «تراب» رجال فرق بواسطة طلال الرشيدي وناصر المقلد وعبدالرحمن الفيحان.



وفي مسابقة رماية تراب سيدات فردي، حصدت الصينية وان يو ليو الذهبية، ونالت مواطنتها سينشيو زانج الفضية وضمنت التأهل الى أولمبياد باريس، فيما كانت البرونزية من نصيب الكازاخستانية ماريا ديمترينكو.



وفي مسابقة رماية تراب سيدات فرق، حققت منتخبات الصين الميدالية الذهبية، والهند الفضية وكازاخستان البرونزية. من جانبه، أكد الرامي صلاح الرشيدي، أن الميدالية الفضية التي حققها جاءت بعد منافسة مثيرة شهدتها المسابقة، مضيفا أن اتحاد الرماية برئاسة م. دعيج العتيبي وفر له كل الإمكانيات، وذلل كل الصعاب والعقبات التي واجهته، من أجل التفرغ للتدريبات والتركيز في البطولة.



وشدد على أنه كان يطمح إلى تحقيق الميدالية الذهبية، مبينا أن المشاركة في المزيد من البطولات في الفترات المقبلة ستدفعه إلى تحقيق ما يصبو إليه. من جهته، أعرب الرامى الإيراني محمد بيريانوند عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية، والتأهل الى أولمبياد باريس، مشيدا بالأجواء التي أقيمت فيها المنافسات والتنظيم الرائع للبطولة الذي يؤكد أن تنظيم الكويت للبطولات الكبرى يضمن لها النجاح.