

مبارك الخالدي



خسر منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة من نظيره التايلندي 2-4 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء امس ضمن معسكر الأزرق في بانكوك. وانتهى الشوط الأول بتقدم تايلند بـ 3 أهداف دون مقابل، ونجح الأزرق في الشوط الثاني في تقليص الفارق بإحرازه هدفين عن طريق إبراهيم كميل، لكن تايلند وسع الفارق قبل نهاية اللقاء بتسجيل الهدف الرابع.



وظهر واضحا تأثير النقص العددي في صفوف الأزرق الذي لعب المباراة بغياب أغلب عناصره الأساسية، كما تفوق تايلند من حيث الانسجام والنقل السريع للكرة. ومن المقرر ان يلتقي المنتخبان مجددا في مباراة أخرى قبل ان يختتم منتخبنا معسكره هناك. ويستعد الأزرق لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر أبريل المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة الى جوار منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام.