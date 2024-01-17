

قال مشرف عام لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد في النادي البحري الرياضي نايف الهدة ان اللجنة اشترت مؤخرا قوارب حديثة للتجديف الساحلي والتجديف الحديث والكاياك من شركة فالكون الصينية، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة القوارب.



وأضاف أن القوارب سيتم تصنيعها بشكل خاص بمواصفات حديثة وهي غير متوافرة في الكويت، وستعمل على تعزيز دور النادي في مجال التدريب وخوض المنافسات في البطولات المختلفة، فيما سيتم استخدامها بمنافسات بطولة الخليج للتجديف الشاطئي التي ستقام أكتوبر المقبل.



وأشار إلى أن اللجنة تواصل حاليا استعداداتها لتنظيم البطولة العربية للشراع 2024 التي ستقام في الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة عربية واسعة.