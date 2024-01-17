

يعقوب العوضي



اختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد والمقامة في البحرين (تصفيات كأس العالم 2025)، وضمن تأهله إلى الدور الثاني الحاسم والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2025، رغم خسارته أمس أمام منتخب قطر 20-24 ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليحل وصيفا خلف «العنابي».

وبذلك يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية «ب» إلى جانب منتخبات البحرين والعراق وكوريا الجنوبية في الدور الحاسم، حيث انتهت منافسات الدور التمهيدي بفوز كوريا الجنوبية على إيران بنتيجة 26-24 ليظفر بصدارة مجموعته.



وتتبقى المهمة الأكبر بالحصول على أحد المركزين الأول والثاني في المنافسات المقبلة في الدور الثاني للوصول إلى المربع الذهبي للبطولة ومن ثم إلى نهائيات كأس العالم.

وخلال المواجهة مع منتخب قطر، شهدت الدقائق العشر الأولى تقدم المنافس 5-2، وحاول «الأزرق» العودة إلى المباراة وتقليص الفارق بتألق حارس المرمى عبدالعزيز الظفيري وتحركات حيدر دشتي وصالح الموسوي وعبدالعزيز سالمين وسيف العدواني في صناعة اللعب والقوة الضاربة محمد الهندال وعبدالعزيز الشمري، ولكن «العنابي» حسم الشوط الأول لصالحه 14-8.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، إذ واصل المنتخب القطري بسط سيطرته على مجريات اللعب لينتهي اللقاء لصالح قطر 24-20 متصدرا الترتيب العام للمجموعة برصيد 6 نقاط والعلامة الكاملة، بينما يبقى «الأزرق» على رصيده السابق بأربع نقاط في وصافة الترتيب.