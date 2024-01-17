

هادي العنزي



يباشر المدرب الكراوتي انتي ميشا مهامه الفنية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية اليوم، حيث يقود السماوي في تدريبه الأول للفريق بعدما وصل إلى البلاد في الـ 4:30 فجر أمس، وتأتي التدريبات بعد أسبوع من راحة سلبية منحت للفريق عقب انتهاء الجولة الـ 14 لدوري زين للدرجة الممتازة.



ومن المتوقع أن يخوض السماوي مباراة ودية مع نظيره كاظمة خلال الأيام المقبلة، بعدما تقدم الجهاز الإداري لـ «البرتقالي» بطلب لإدارة السالمية بهذا الشأن.



ويسعى الكرواتي ميشا إلى الأخذ بيد السالمية للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز وكأس سمو الأمير، حيث تنتظر السماوي مواجهة مع نظيره خيطان 28 الجاري ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.



ويغيب عن السالمية محمد الهويدي وعذبي شهاب لمشاركتهما مع المنتخب الأول في معسكره التدريبي بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما يغيب عبدالعزيز العتيبي وعبدالرحمن الفضلي وفهد العازمي ومعاذ العنزي لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في معسكره التدريبي بتايلند، الذي يمتد حتى 22 الجاري.