أعلن متحف الفنون الجميلة في بازل أمس رفضه إعادة لوحة للرسام الفرنسي هنري روسو اشتراها من كونتيسة ألمانية عام 1940 بحجة أنها سلعة «هُرِّبت» ولم تتعرض «للنهب» في حقبة النازية.



وحصل المتحف السويسري عام 1940 على لوحة La muse inspirant le poete («ملهمة الشاعر» ـ 1909) للرسام التشكيلي الفرنسي الشهير هنري روسو من الكونتيسة شارلوت فون فيسديلين. وأشارت المؤسسة الثقافية في بيان، إلى أنه في عام 2021 «طلب محامو شخص يدعي خلافة شارلوت فون فيسديلين من متحف الفنون الجميلة في بازل التحقيق في ملابسات عملية الاستحواذ هذه».



وفي عام 2022 طلب هذا الفريق القانوني إعادة اللوحة.