أدرجت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ذائعة الصيت، حديقة «تشوكويكيراو» الأثرية في قائمة أفضل 52 مكانا سياحيا مرشحا للزيارة في عام 2024.



وتعد حديقة «تشوكويكيراو» المثيرة للإعجاب، ثاني أبرز موقع أثري في بيرو، بعد موقع «ماتشو بيتشو»، إذ تجذب اليها سنويا الآلاف من جميع أنحاء العالم، من الراغبين في مشاهدة البناء الرائع لحضارة الإنكا.



ووفقا لـ «نيويورك تايمز»، فإن حديقة «تشوكويكيراو» الأثرية، التي توصف بأنها «مهد الذهب»، تعد واحدة من أهم مواقع بناء «الإنكا» في الإنديز التي يرغب الكثيرون في ارتيادها سيرا على الأقدام.



وتضيف الصحيفة الاميركية المرموقة: «الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذا المكان الأثري هي المشي في خطوط متعرجة عبر تضاريس شديدة الانحدار، على طول 28 كيلومترا وحتى ارتفاع 3048 مترا، حيث تبدو الحديثة معلقة بين جبال الأنديز والأدغال التي تمتد تحت قدميك».



ويتميز هذا المعلم الأثري الذي يقع في سانتا تيريزا، إحدى المناطق العشرين في مقاطعة كوسكو في لا كونفينسيون، بالتصميم والبناء الرائع.



ويبلغ ارتفاع الحديقة 3048 مترا فوق مستوى سطح البحر، فوق سفوح جبل سالكانتاي المغطى بالثلوج.