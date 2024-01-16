قلبت السعودية تخلفها امام عمان وخرجت فائزة 2-1 في الرمق الاخير في مباراة ديربي الخليج، على ستاد خليفة ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم في قطر.



أمام 42 ألف متفرج، سجّل عبد الرحمن غريب (78) وعلي البليهي (90+7) هدفي السعودية، وصلاح اليحيائي (14 من ركلة جزاء) هدف عمان.



وكانت تايلاند تغلبت على قيرغيزستان 2-0 في وقت سابق ضمن المجموعة ذاتها، فتصدّرت بفارق الاهداف عن السعودية.

جاء الفوز السعودي مستحقا على الرغم من الانضباط الدفاعي لعمان التي قدم افرادها اداء رجوليا.



بعد بداية هجومية للمنتخب السعودي بقيادة الثنائي سالم الدوسري افضل لاعب في اسيا العام الماضي وصالح الشهري، احتسبت ركلة جزاء لصالح عمان بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (في ايه آر) اثر اصطدام حسان التمبكتي بمهاجم عمان محسن الغساني، انبرى لها صلاح اليحيائي بنجاح (14).



واندفع المنتخب السعودي في محاولة لادراك التعادل، لكن هجماته كانت خجولة في ظل انضباط دفاعي من نظيره العماني ولم تشكل خطورة باستثناء واحدة لسامي النجعي سددها بيسراه ومررت بجانب القائم الايسر (30).



وقام حارس عمان ابراهيم المخيني برد فعل رائع لابعاد محاولة النجعي من مسافة قريبة في الوقت الاضافي من الشوط الاول.



استهل المنتخب السعودي الشوط الثاني مهاجما ودانت له السيطرة تماما، وسدد محمد كنو كرة ضعيفة بين يدي الحارس العماني (53). ثم سدد الشهري كرة على الطاير مرت فوق العرضة بسنتيمترات قليلة (54).



ومن هجمة عمانية نادرة في الشوط الثاني سدّد معتز عبد ربه كرة بيمناه من خارج المنطقة سيطر عليها الحارس السعودي بسهولة (63).

واثمر الضغط السعودي هدفا رائعا من مجهود فردي لعبد الرحمن غريب الذي توغل داخل المنطقة وقام بمراوغة اكثر من مدافع عماني ليعادل الارقام (78). وكان غريب نزل احتياطيا قبل ذلك بثلاث دقائق.



ورمى المنتخب السعودي بكل ثقله لتسجيل هدف الفوز وكان له ما اراد عندما تابع قائد السعودية علي البليهي كرة رأسية من مسافة قريبة داخل الشباك (90+7).



واثار الهدف لغطا لأن حكم الراية اشار بتسلل البليهي وسرعان ما اكدت تقنية (في أيه أر) ذلك ثم عكست قرارها لتمنح الهدف رسميا.