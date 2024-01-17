عاقب منتخب مالي الملقب بـ "النسور" بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا بعد إهداره ركلة جزاء، محققا الفوز بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة.

سجل هاماري تراوري ولاسين سينايوكو هدفي مالي خلال 6 دقائق بالشوط الثاني.

وأدار اللقاء تحكيميا المصري محمد عادل.

وتصدر منتخب مالي المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى متفوقا على ناميبيا الفائزة على تونس بفارق الأهداف، بينما منتخبا جنوب إفريقيا وتونس بلا رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت بينما تواجه جنوب إفريقيا منتخب ناميبيا.

وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية لمنتخب جنوب إفريقيا بحثا عن التقدم مبكرا. وتصدى رينو ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا لتسديدة أمادو هايدارا في الدقيقة التاسعة. كما تألق دجيجي ديارا حارس مرمى مالي في الدقيقة 14 أمام تسديدة بيرسي تاو الرائعة ليستمر التعادل السلبي.

ولجأ محمد عادل لتقنية الفيديو في الدقيقة 16 بعد سقوط إيفيدنس ماكجوبا، قبل أن يعود ويحتسب ركلة جزاء أهدرها بيرسي تاو بغرابة شديدة في الدقيقة 19 بعد تسديدها أعلى العارضة.

وحاول تاو تعويض ركلة الجزاء المهدرة، وكاد أن يفتتح التسجيل بالدقيقة 35 بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى ولكن تألق ديارا ودافع عن مرماه ببسالة.

وعلى عكس الشوط الأول نجح منتخب مالي في السيطرة على الشوط الثاني مع تراجع جنوب إفريقيا. وأهدر أمادو هايدارا هدفا محققا في الدقيقة 49 بتسديدة أعلى العارضة.

ونجح هاماري تراوري في افتتاح التسجيل بالدقيقة 60 بعد متابعة ركلة حرة ارتطمت بالعارضة وعادت لتراوري الخالي من الرقابة ليسكنها في الشباك. ولم يتأخر هدف مالي الثاني إذ سجل لاسين سينايوكو في الدقيقة 66 بعد تمريرة بينية رائعة من كاموري دومبيا، ليسددها رائعة في الزاوية اليمنى للمرمى.

وهدأ اللقاء بعد الهدف الثاني وحافظ منتخب مالي على نقاط المباراة وصدارة المجموعة.

وفشلت محاولات جنوب إفريقيا في تقليص الفارق، ليخسر الأولاد أول مبارياتهم.