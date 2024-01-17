أعلن العراق أنه قدم شكوى إلى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة تتعلق بالهجوم الصاروخي الايراني الذي استهدف مدينة أربيل شمالي البلاد ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان انها قدمت الشكوى أمس الثلاثاء: "بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".

وكان العراق قرر أمس استدعاء سفيره لدى طهران "بغرض التشاور" بالإضافة إلى استدعاء القائم بالأعمال الايراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين واصابة ستة آخرين.

وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر أن الحرس الثوري قال إن الهجوم أمس "استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".