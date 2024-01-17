استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبناءه الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ تميم بن حمد بن جاسم آل ثاني حيث قدموا لسموه رعاه الله خالص التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، كما قدموا لسموه التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنين لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار.



