أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة الذي رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الأربعاء إن هذه المرحلة تتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه.

وفيما يلي نص كتاب تشكيل الوزارة الجديدة:

"حضرة صاحب السمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم

أمير دولة الكويت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،

تحية إجلال واحترام لمقام سموكم الكريم وبعد،،

فقد تلقيت بيد العرفان والتقدير أمركم السامي الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م، بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لنتولى معا حمل الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات، وتتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه.

وتنفيذا لأمركم السامي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة الذين سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كلفنا بها، واضعين نصب أعيننا أن نكون عند حسن ظن سموكم حفظكم الله ورعاكم، على مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت الحبيبة وازدهارها، فإنه يشرفني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم، أسماء الأخوة - الذين قبلوا مشكورين وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها، فإن حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم، تفضلتم وأصدرتم المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة على النحو التالي:

1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.

4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 - د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.

11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.

12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله ورعاكم انني إذ أؤكد لسموكم وإخواني الوزراء وافر الشكر والاعتزاز على ثقة سموكم الغالية لحمل الأمانة وهي ثقة تكليف لا تشريف، فإننا نعاهد الله سبحانه أولا ثم سموكم وأهل الكويت الحبيبة بالعمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة ولتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة لاستشراف الغد المشرق والمزدهر لوطننا الحبيب.

أدعو الله سبحانه أن يعيننا على الوفاء بالعهد وأن يوفقنا جميعا في أداء مهام الأمانة التي كلفتمونا بها وأن يعيننا على القيام بمسؤولياتها لرعاية مصالح البلاد والمواطنين، وأن يحفظ سموكم برعايته ويسدد على دروب الخير خطاكم.



