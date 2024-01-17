أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهارا اليوم الأربعاء، بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجهودها المتميزة في إغاثة المنكوبين ومد يد العون لهم في شتى دول العالم.

وقالت السفيرة ساساهارا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب لقائها رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير، إن الهلال الأحمر الكويتي ساهم بأعماله الخيرة المتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا.

وأضافت أنها اطلعت خلال زيارتها إلى الجمعية على حجم البرنامج الإنساني الذي تنفذه حاليا في مختلف دول العالم كما بحثت مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

وثمنت جهود الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به الجمعية وتقديمها المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للدول المنكوبة.

من جانبه رحب الساير في تصريح مماثل لـ(كونا) بزيارة السفيرة الأمريكية إلى مقر الجمعية مؤكدا الحرص على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع الإنسان مؤكدا أن الزيارة تدعم التوجهات الانسانية وتعزز مجالات تدخلات الاغاثية المختلفة.

وقال الساير إن الجمعية ستظل عند حسن ظن الجميع من خلال بذل المزيد من الجهود التي ترتقي بمضامين العمل الإنساني وتحقق تطلعاتها على الساحة الإنسانية التي تواجه الكثير من التحديات.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى المساعدات التي تقدمها الجمعية للمنكوبين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

وقدم عرضا عن نشاط الجمعية ودورها الإنساني على المستويين المحلي والخارجي مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات واستمرار الجمعية في برامجهھا للتخفيف من المعاناة الإنسانية.