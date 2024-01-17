محمد الجلاهمة

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد ببراءة مواطن مهندس في وزارة الكهرباء ووافد وإلغاء حكم إدانتهما ١٠ سنوات وتغريمهما 241 الف دينار في قضية تسريب الاختبارات لطلبة الثانوية العامة على مواقع التواصل.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الأول وهو مواطن ويعمل مهندسا في وزارة الكهرباء بإفشاء أسرار وزارة التربية من خلال نشر اختبارات الثانوية العامة بإجابات صحيحة في مواقع التواصل بمقابل مادي تجاوز 241 ألف دينار ، تحصل عليها المتهم الثاني (وافد يعمل مندوبا) من المستفيدين من الغش، واتهما بغسل تلك الأموال أيضا.



ودلت تحريات المباحث على أن المتهمين باعا الاختبارات المصححة بمبالغ تتراوح من 25 إلى 50 دينارا لكل مادة.



وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين 10 سنوات وتغريمهما 241 ألف دينار مع إبعاد الثاني من البلاد بعد تطبيق العقوبة.



وأمام محكمة الاستئناف أنكر المتهمان الاتهامات وطالب محامياهما بالبراءة واستعمال الرأفة لهما، وقررت محكمة الاستئناف بعد رفضها وقف تنفيذ العقوبة وعدم إخلاء سبيل المتهمين حجز القضية للحكم يوم أمس، وقضت على المتهمين بالبراءة استناداً لعدم كفاية الادلة وعدم معقوليتها وعدم انطباق جريمة افشاء الاسرار وتسريب الاختبارات، إذ ان الطلبة تحصلوا عليها من مجهولين بعد توزيع الاختبارات في اللجان وليس قبلها، ناهيك عن ان المتهم الاول حاصل على شهادة هندسة ولديه طلبة في الجامعة في حصص دروس خصوصية والمبالغ المضبوطة لدى المتهمين من تلك الدروس.