شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب غزة، بعد ساعات من إعلان قطر نجاح وساطتها في التوصل الى اتفاق يتيح إدخال مساعدات إنسانية الى القطاع المحاصر وأدوية للرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بوقوع ضربات جوية قرب مستشفى ناصر في خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع حيث تتركز العمليات العسكرية منذ أسابيع.



وأشار شهود الى أن الغارات أثارت الذعر لدى مئات النازحين الذين لجأوا الى المستشفى، بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن القصف الاسرائيلي على خان يونس ومناطق أخرى في قطاع غزة، أدى الى مقتل العشرات.



وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس إن «الاحتلال يشن عشرات الغارات الجوية ويواصل القصف المدفعي المكثف في أعنف وأشرس عدوان على خان يونس» منذ بدء الحرب.



وأعلنت الدوحة أن إسرائيل وحماس توصلتا بوساطتها وبالتعاون مع باريس إلى اتفاق «يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لاسيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، في مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع».



وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن «الأدوية والمساعدات سترسل إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة».



بدوره، أبدى البيت الأبيض «تفاؤله» بشأن المباحثات التي تجرى بوساطة قطرية للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.



وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جو كيربي «لا أريد أن أقول الكثير بما أن لدينا مباحثات وكلنا أمل بأن تؤتي ثمارها قريبا».



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24448 قتيلا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب.



وأفادت الوزارة في بيان بمقتل 163 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرة الى إصابة 61504 بجروح منذ بدء الحرب.