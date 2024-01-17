استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، في قصر بيان اليوم، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبناءه الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ تميم بن حمد بن جاسم آل ثاني وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وأعربوا عن خالص التهاني والتبريكات لسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الوزارة الجديدة متمنين لسموه كل التوفيق والسداد في خدمة الكويت.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.