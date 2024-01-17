تنسيق كامل مع المجلس الأعلى للقضاء لأداء الدور المنوط بنا



أسامة أبو السعود



ثمّن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب الثقة الغالية من القيادة السياسية بتوليه وزارتي العدل والاوقاف، داعيا الله عز وجل أن يعينه على اداء دوره في خدمة الكويت واهلها وان يكون عند ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي.



وقال الغريب في أول تصريح له عقب اداء اليمين الدستورية امام صاحب السمو: نتمنى من الله العلي القدير التوفيق والعمل وفق رؤية واضحة لتطوير الجهاز الإداري في وزارتي العدل والاوقاف ونرضي الله سبحانه وتعالى في عملنا، موضحا انه سيتم التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للقضاء «لأداء الدور المنوط بنا».



وعن تاريخه في وزارة العدل وانتمائه لها، قال الغريب: ننتمي إلى وزارة العدل قلبا وقالبا وكلهم زملاء وإخوان وندعو الله ان يوفقنا للعمل معهم بكل تفان واخلاص لتطوير العمل وخدمة المواطنين.