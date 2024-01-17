تلقى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الوزارة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد في خدمة الكويت ومواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها.



وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة على مشاعره الأخوية الطيبة التي تعكس عمق الروابط الكبيرة والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة وموفور العافية.