In The Land Of Saints And Sinners



في قرية أيرلندية بعيدة، يكافح رجل من أجل الخلاص وتخطي كافة الأخطاء التي ارتكبها طوال حياته، ولكنه يكتشف أن الأمر ليس بهذا السهولة، وأن هناك أخطاء لا يمكن تكفيرها.



الفيلم إخراج: روبرت لورينز، بطولة: كيري كوندون، ليام نيسون، سياران هيندز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الجاري.

Miller΄s Girl

تنطلق طالبة موهوبة في الكتابة تدعى «كايرو سويت» في رحلة إبداعية مع معلمها «ميلر» حينما يكلفها بمشروع دراسي مهم، ويتسبب الأمر في سلسلة من التعقيدات بينهما تكشف العديد من الأسرار حول حياتهما.

الفيلم إخراج وتأليف: جايد هالي بارتليت، بطولة: مارتن فريمان، جينا أورتيغا، بشير صلاح الدين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الجاري.