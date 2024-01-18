

حقق فيلم «Lift» انتشارا وتفاعلا ملحوظا على مواقع التوصل الاجتماعي، بالتزامن مع طرحه على منصة «نتفليكس» العالمية خلال الشهر الجاري، لاسيما انه عبارة عن مزيج من الحركة والكوميديا.



يتميز الفيلم بوجود كيفن هارت، أحد أشهر نجوم الكوميديا الموهوبين، بالإضافة إلى المخرج الكبير F.Gary Gray الذي قام بإخراج أفلام مثل «Friday» وبعض أجزاء «The Fast and the Furious» وغيرها، ومعهما طاقم متنوع من الممثلين بجاذبيتهم الأوروبية والآسيوية، مما جعل الإقبال على متابعة العمل أكثر حول العالم.



تجري أحداث «Lift» في فينيسيا الجميلة، حيث يقام مزاد للفنون، يدخل سايروس (كيفن هارت) المكان ويجلس، يتواصل مع فريقه عبر سماعات الأذن والمعدات الجاسوسية الصغيرة، يتواجد بعض أعضاء الفريق معه بالمكان، بينما يقوم البعض الآخر بعملية سرقة في لندن، حيث يبدأ سايروس المزايدة على عمل فني بقيمة 12 مليون دولار، تم إنشاؤه بواسطة شخص غامض يرتدي هودي وقناعا ذهبيا.

يتكون فريق عمل فيلم «Lift» من كاميلا (أورسولا كوربيرو) وهي كابتن الطائرة، ماغنوس (بيلي ماغنوسون) مخترق الخزنة، مي سون (يون جي كيم) الهاكر، لوك (فيفيك كالرا) المهندس، دينتون (فينسنت دونوفريو) سيد القرار، وهدفهم هو، حسب وصف «سايروس»، «إنقاذ الأعمال الفنية من أصحابها الذين لا يستحقونها»، ويعطون مبررات لأنفسهم للقيام بسرقة الأغنياء، وتشتعل الأحداث عندما ينجحون في عملية سرقة لوحة فنية لفان جوخ، وبعد مطاردة عبر الماء في مدينة البندقية يتمكن «سايروس» من الهروب كاتبا انتصارا مدهشا في عالم الجريمة.