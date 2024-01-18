

القاهرة - محمد سامي ووكالات



يبحث محمد صلاح ورفاقه عن تعويض تعادل افتتاحي مخيب مع موزمبيق، عندما تتواجه مصر مع غانا «الجريحة» أيضا من خسارة مفاجئة أمام الرأس الأخضر اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، فيما تصطدم المضيفة كوت ديفوار بنيجيريا في قمة المجموعة الأولى.



وخلافا للتوقعات، تصدرت الرأس الأخضر المجموعة الثانية بعد فوزها على غانا، حاملة اللقب 4 مرات، 2-1، فيما احتاجت مصر، بطلة المسابقة 7 مرات (رقم قياسي)، لركلة جزاء في الرمق الأخير ترجمها صلاح نجم ليفربول لحصد تعادل مخيب مع موزامبيق 2-2.



ومصر وغانا قوتان أساسيتان في الكرة الأفريقية، فالفراعنة أبطال افريقيا 7 مرات آخرها عام 2010، فيما فاز «النجوم السوداء» باللقب 4 مرات آخرها عام 1982.



والتقى الفريقان 4 مرات لحساب البطولة من قبل، تعادلا مرة وفازت غانا مرة وحققت مصر الفوز مرتين، آخرهما 1-0 في دور المجموعات عام 2017.



وبعدما تقدمت مبكرا أمام موزمبيق عبر مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد بالدقيقة (2)، أخفقت مصر في تعزيز تقدمها خلال الشوط الأول، ليباغتها الخصم بهدفين في ظرف 3 دقائق فقط، وظهر على لاعبي مصر الإرهاق والتأثر بدرجة الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في أبيدجان.



تغييرات منتظرة



المدرب البرتغالي لمصر البرتغالي روي فيتوريا ألقى باللوم على «فقدان التركيز»، وقال في المؤتمر الصحافي: «لابد أن نكون في قمة تركيزنا. فقدنا التركيز لدقائق قليلة فاستقبلنا هدفين»، مشيرا إلى انه سيعمل على «تفادي هذه الأخطاء مع لاعبيه» قبل لقاء غانا.



وتأمل مصر أن يستعيد محمد صلاح (53 هدفا في 94 مباراة) قمة تركيزه وحدته الهجومية عند الاصطدام بغانا.



في المقابل، استهلت غانا البطولة بأسوأ طريقة ممكنة حين خسرت في الوقت البدل من الضائع 1-2 أمام الرأس الأخضر المجتهدة، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى رغم الفارق الفني والتاريخي الشاسع بينهما.



واعتبر المدرب الايرلندي كريس هيوتون، الذي تعرض لانتقادات حادة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، أن الهزيمة «محبطة للغاية»، وقال: «ليس لدينا أي خيار سوى الحصول على نتيجة جيدة أمام مصر». وسيحاول الفريقان تجنب الخسارة التي ستكون قاصمة خصوصا لغانا إذ ستتركها بلا نقاط.



وتلعب الرأس الأخضر (3 نقاط) وموزمبيق (نقطة) غدا لحساب الجولة ذاتها.



تأهل مبكر للمضيف



في المجموعة الأولى، ستحاول كوت ديفوار الفوز على نيجيريا في قمة المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما، شمال العاصمة أبيدجان.



وتدخل ساحل العاج المباراة منتشية بفوزها في المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو 2-0، فيما تعادلت نيجيريا بقيادة فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا في 2023 مع غينيا الاستوائية 1-1.



وتأمل «الأفيال» أن تستعيد خدمات نجم هجوم بوروسيا دورتموند سيباستيان هالر الذي غاب عن المباراة الأولى للفوز على نيجيريا وضمان التأهل مبكرا في مجموعتها.



تسجيل أوسيمين هدفا في المباراة الأولى لم يكن كافيا لتأمين النقاط الثلاث لـ «النسور الممتازة»، التي بدا واضحا أنها تفتقد البدائل الهجومية، علما بأنها عانت من سلسلة موجعة من الإصابات شملت فيكتور بونيفايس وصادق عمر وويلفريد نديدي الذين غابوا عن تشكيلة النهائيات.



وقال أوسيمين إن إحراز اللقب سيكون «إحدى أفضل لحظات حياتي»، وتابع: «لقد فعلت ذلك مع نابولي، لقد صنعت التاريخ، وبغض النظر عما أفعله، بصرف النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، لأتمكن من الفوز بكأس أمم افريقيا، سأكون قطعت شوطا طويلا في حياتي وربما عندما أفعل ذلك أكون قد اكتفيت».



ويتعين على كوت ديفوار المدجج بالنجوم في خطي الهجوم والوسط كسر هذه اللعنة من أجل إحراز ثالث ألقابه بعد 1992 و2015.



وحث الإعلام المحلي لاعبي «الفيلة»، الذين تنتشر صورهم في أرجاء العاصمة، على «الفوز وحسم» صدارة المجموعة مبكرا.



وعلى الملعب ذاته تلعب غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو اليوم لحساب نفس المجموعة. وتمني غينيا الاستوائية النفس بتحقيق الفوز والوصول للنقطة الرابعة قبل الاصطدام بساحل العاج.



ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى الدور الـ 16، بينما تتأهل أيضا أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الـ 6 إلى الأدوار الإقصائية.