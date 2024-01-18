

منحت وزارة الرياضة الغانية 400 دولار لكل مشجع من جماهير غانا لمؤازرة «بلاك ستارز» أمام مصر في المباراة المقررة اليوم. وذكر موقع «غانا سوكر نت»، أن جماهير منتخب غانا في ساحل العاج ستحصل على 400 دولار لكل شخص عقب التهديد بمقاطعة مباراة مصر، بعد أن تم نقل أكثر من 400 مشجع إلى كوت ديفوار من قبل وزارة الرياضة بهدف دعم المنتخب الوطني لتحقيق النجاح.



وواصل منتخب غانا استعداداته لمواجهة منتخب مصر، وشارك جميع لاعبي منتخب غانا في التدريبات بشكل كامل، وفى مقدمتهم محمد قدوس نجم وست هام العائد من الإصابة التي تعرض لها وأدت إلى غيابه عن مباراة الرأس الأخضر الافتتاحية في كان 2023.