

أكد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، أن فوزه بكأس أمم افريقيا سيكون «إحدى أفضل لحظات حياتي». وقال مهاجم نابولي الإيطالي البالغ 25 عاما إن: «الفوز بشيء ما مع بلدي من شأنه أن يعزز الكثير في مسيرتي».



وسجل أوسيمين 20 هدفا في 27 مباراة لمنتخب بلاده الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في 2013. وذكر صاحب الرقم 10 «لقد فعلت ذلك مع نابولي، لقد صنعت التاريخ، وبغض النظر عما أفعله، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، لأتمكن من الفوز بكأس أمم أفريقيا سأكون قطعت شوطا طويلا في حياتي وربما عندما أفعل ذلك أكون قد اكتفيت».



وأكد المهاجم الذي استهل البطولة بهدف خلال لقاء بلاده الافتتاحي أمام غينيا الاستوائية السبت «أتطلع حقا للفوز بشيء مع النسور الممتازة».



وأكد أوسيمين «لقد وضعت أهدافا كبيرة طوال حياتي خلال نشأتي، وهذا الضغط يأتي بشكل طبيعي، أنا من النوع الذي لا يستسلم للضغوط»، مضيفا: الوضع حتى الآن جيد جدا، لقد قمت بعمل جيد لفريقي وبلدي، وهو ما أشعر بأنه أهم شيء، نحن جاهزون للانطلاق، الفريق جاهز، وبمعنويات عالية، وبالطبع نريد أن نقدم كل ما لدينا لضمان تحقيق الفوز، وهو أمر لن يكون سهلا، لكن أعتقد أنه يمكن تحقيقه، وأعتقد أننا لدينا الجودة للتأكد من أننا سنقدم بطولة جيدة للغاية يمكن أن نفخر بها.