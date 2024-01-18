

ذكر مدرب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو أنه «ليس مندهشا» من نتائج المنتخبات الصغيرة خلال كأس أمم أفريقيا المقامة في ساحل العاج، مرجعا الأمر إلى أن كرة القدم باتت «أكثر توازنا» بسبب تذليل الفوارق وتطور الإمكانات.



وفشلت معظم المنتخبات الأفريقية الكبيرة في تحقيق الفوز في مباريات الجولة الأولى، أمام منتخبات أقل شأنا لجهة التاريخ والأداء.



وتعادلت مصر في الثواني الأخيرة مع موزمبيق (2-2) التي لم تحقق أي انتصار في 4 مشاركات سابقة في البطولة، ثم تعادلت الجزائر المدججة بالنجوم مع أنغولا (1-1)، فيما سقطت تونس الضيف الدائم على البطولة أمام ناميبيا (0-1) التي حققت عليها الفوز الأول على الإطلاق في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.



وقال بيسيرو الذي شاهد فريقه «النسور الممتازة» الفائز بـ 3 ألقاب يسقط في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية (1-1): «لست مندهشا، كرة القدم أصبحت الآن أكثر توازنا»، مضيفا: هناك لاعبون جيدون في الفرق الأخرى، جودة اللاعبين والتدريبات والمدربين باتت أفضل، المزيد من الظروف الأفضل لنمو اللاعبين، وهناك المزيد من اللاعبين يلعبون خارج هذه البلدان (الصغيرة)»، لافتا إلى أن «الضغط بات أكثر على الفرق الكبيرة وليس على الفرق الصغيرة».