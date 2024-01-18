

استهلت جنوب إفريقيا، بطلة 1996، مشوارها في كأس أمم افريقيا لكرة القدم في ساحل العاج بخسارة مخيبة أمام مالي 0-2 أمس الأول على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.



سجل هاماري تراوريه (60) ولاسين سينايوكو (66) الهدفين بعدما أضاع بيرسي تاو ركلة جزاء لجنوب افريقيا (19).



وتتصدر مالي الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف أمام ناميبيا، فيما تأتي تونس ثالثة من دون رصيد أمام جنوب افريقيا.



وفي الجولة الثانية تلعب تونس مع مالي في 20 يناير، فيما تلتقي ناميبيا وجنوب افريقيا في اليوم التالي.



من جانبه، هنأ مدرب مالي، إريك شيل، لاعبي فريقه بالفوز على منتخب جنوب أفريقيا، وقال: «سعيد بالفوز، لكن علينا الحذر، لأنه لاتزال هناك مباراتان في الدور الأول، مضيفا: خلال الشوط الأول لم يكن الأمر جيدا وكنا تحت الضغط، بينما اختلف الحال في الشوط الثاني حيث أظهرنا شدة، ثم إعلان ركلة جزاء ضدنا، ولو تم تسجيلها ربما كانت نتيجة مختلفة».



من جهته، كشف البلجيكى هوغو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا أسباب خسارة فريقه من مالي، وقال بعد المباراة: «إن ركلة الجزاء الضائعة من قبل تاو والقوة البدنية التي أظهرها الماليون في الشوط الثاني من اللقاء، ساهمتا في الخسارة»، مضيفا: كان أداء جنوب افريقيا جيدا، وأعتقد أنه لو سجلنا ركلة الجزاء لكنا في حالة جيدة، كان هذا هو الاختلاف الرئيسي، لقد فقدنا الكثير من الكرات، أيضا الجانب البدني للماليين الذين كانوا أفضل منا، هذا هو الفارق، وهكذا تمكنت مالي من تغيير اللعبة وليس على مستوى كرة القدم».



وأشار بروس إلى أن مدرب مالي قام بما يجب عليه فعله، مبينا بالقول: كانوا أقوى في الصراعات الفردية في الشوط الثاني، ونحن لم نكن قادرين على لعب مباراتنا حينها، لقد فقدنا الكرة حيث لم يكن يجب أن نفقدها، ولكن مرة أخرى، أعتقد أن الأداء كان جيدا، لكن ليس جيدا بما يكفي.