

مُنيت تونس بخسارة صادمة و«موجعة» أمام ناميبيا 0-1 على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، أول من أمس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.



وترجمت ناميبيا أفضليتها الكبيرة خلال شوطي اللقاء بهدف متأخر سجله ديون هوتو (89)، محققا الفوز الأول على الإطلاق للمنتخب المعروف باسم «المحاربون الشجعان» في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.



وقد بسط لاعبو ناميبيا سيطرتهم منذ الدقائق الأولى وشنوا سيلاً من الهجمات وسط تخبط في أداء المنتخب التونسي، وفشل منتخب تونس في الخروج بالكرة من منطقته أو تشكيل خطورة طوال الشوط الأول، وكان أبرز لاعبي «نسور قرطاج» الحارس بن سعيد الذي أنقذ عدة فرص محققة، وتحسن حال المنتخب التونسي في الشوط الثاني، وظهر بوجه مغاير، خصوصا عبر الجبهة النشطة لظهير الأهلي المصري علي معلول، ولاحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن دون جدوى.



من جانبه، اعتذر جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس للجماهير في بلاده بعد الخسارة، وقال: «هزيمة موجعة، ونعتذر للجماهير، إنها خسارة موجعة لقد سجل منتخب ناميبيا هدفه في توقيت قاس ولم ننجح في رد الفعل»، مضيفا: أتحمل المسؤولية ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف، ولكن لدينا الخبرات التي تجعلنا قادرين على تجاوز الموقف الصعب، لا بد أن نستعيد مستوانا وأثق بالفريق في إظهار رد فعل قوي في المباراتين القادمتين أمام مالي وجنوب أفريقيا.



وأشار القادري إلى أن المباراة الأولى دائما تكون صعبة في كل البطولات، وقال: «لسنا أول فريق يهزم في مباراته الأولى، فالأرجنتين خسرت مباراتها الأولى في كأس العالم أمام السعودية ثم توجت باللقب في نهاية المشوار».



المساكني.. تاريخي



إلى ذلك، أصبح قائد منتخب تونس يوسف المساكني، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلده، بعدما شارك كأساسي أمام ناميبيا، حيث وصل إلى مباراته رقم 100 مع منتخبه الوطني.



وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: «أصبح لاعب العربي القطري، يتواجد في دائرة ضيقة، من اللاعبين التونسيين الذين وصلوا إلى هذا العدد من المباريات». ويعتبر المساكني (33 عاما) ثاني لاعب يخوض مباريات مع «نسور قرطاج» بعد وصوله للمباراة رقم 100 مباراة (23 هدفا)، بعد راضي جعيدي، المتوج باللقب القاري مع تونس عام 2004، الذي شارك في 105 مباراة.



وأشار ذات المصدر إلى أن المساكني دخل أيضا تاريخ كرة القدم الأفريقية، بعدما شارك في النسخة الثامنة له من كأس أمم أفريقيا، ليتمكن من معادلة رقم الغاني، أندري أيو، والمصري أحمد حسن، والكاميروني ريجوبر سونج.