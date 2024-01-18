







استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبناءه الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ تميم بن حمد بن جاسم آل ثاني حيث قدموا لسموه، رعاه الله، خالص التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، كما قدموا لسموه، حفظه الله، التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنين لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار.



حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية ريو دي جانيرو والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة وللممتلكات الخاصة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.