استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان امس، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبناءه الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ تميم بن حمد بن جاسم آل ثاني، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



وأعربوا عن خالص التهاني والتبريكات لسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الوزارة الجديدة، متمنين لسموه كل التوفيق والسداد في خدمة الكويت. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله. إلى ذلك، بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية ريو دي جانيرو.