ضعف المناعة من مؤشرات نقص الزنك



تشارك العناصر المعدنية الدقيقة في عدد كبير من التفاعلات الكيميائية التي تجري في الجسم، لذلك فإن مستوى منظومة المناعة وسرعة عمليات التمثيل الغذائي تعتمد عليها. وضمن هذا الإطار، يعتبر الزنك أحد هذه العناصر المعدنية، فكيف يمكن معرفة نقصه وكيف يمكن تعويضه.



فنقص الزنك من المشكلات الخطيرة، لأنه مسؤول عن العديد من العمليات الجارية في الجسم، فمثلا عندما يرتفع مستوى الزنك في الجسم، يعاني الشخص من الصداع والتقيؤ. وعلى العكس من ذلك، نقص مستواه يسبب مشكلات في الأمعاء والأظافر ونمو الشعر. وهذا من عواقب نقص الزنك الذي من دون شك يؤدي هذا إلى ضعف منظومة المناعة.



كما يمكن تعويض نقص الزنك في الجسم بتــــناول منتجات الألبان وبذور اليقطين وكبد الدجــــاج والشوكولاتة الداكنة المرة، فمثلا تحتوي 100 غرام من بذور اليقطين على كمية الزنــــك التي يحتاجها الجسم في اليوم، والشيء نفســـه يمكن قوله عن كبد الدجاج.



المصدر: «فيستي. رو»