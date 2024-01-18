وكيل «التنمية الاجتماعية» يناقش التحول الرقمي مع «الرعاية الأسرية»

الوزارة تلافت جميع ملاحظات ديوان الخدمة وبلغت «صفر» ملاحظات



بشرى شعبان



كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الأنباء» عن أن الوزارة انتهت من اعداد دراسة لمراجعة المزايا المالية كافة التي يتقاضاها موظفو الوزارة والتي تصرف بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، وذلك للتأكد من أحقية الصرف حرصا على المال العام، لافتة إلى أن عملية المراجعة أسفرت عن إصدار الوزارة جملة قرارات تنظيمية خاصة بصرف المزايا بما يتناسب مع قرارات ديوان الخدمة والجهات الرقابية. وبينت المصادر أن المراجعة جاءت بناء على توصيات الجهات الرقابية، مؤكدة الحرص على تصويب وتلافي الملاحظات والمآخذ كافة المسجلة بحق الوزارة من تلك الجهات. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استطاعت تلافي جميع الملاحظات المسجلة بحقها من جانب ديوان الخدمة المدنية حتى وصلت إلى «صفر» ملاحظات خلال السنة المالية الماضية، ومستمرة في تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية الأخرى بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون ووكيل الوزارة.



وعلى صعيد آخر، اشارت المصادر الى ان الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د.خالد العجمي، عقد أمس، اجتماعا بحضور مدير إدارة الرعاية الأسرية سارة الدوسري ورؤساء 29 وحدة رعاية أسرية موزعة على جميع مناطق الكويت، للاستماع إلى أي مشكلات أو معوقات تواجه سير العمل، ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها، فضلا عن الاتفاق على آلية تسرع وتيرة انجاز المعاملات عبر استكمال عملية الربط الآلي مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة والتحول الكلي لرقمنة الإدارة.



‏من جانب آخر، تقدم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري نيابة عن جميع منتسبي الوزارة بخالص التهنئة الى الشيخ فراس السعود بمناسبة تجديد الثقة السامية به وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة. ‏كما تقدم مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي محمد المطيري نيابة عن جميع منتسبي الهيئة بخالص التهنئة الى الشيخ فراس السعود بمناسبة تجديد الثقة السامية به وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.