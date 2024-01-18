«الجمارك» ستزود مفتشي «التجارة» بـ «بوليصة» الشحن من الشركات المستوردة للخضار والفاكهة يومياً

ربط «الجمارك» مع «الشؤون» لتزويدها بأصناف وكميات الخضار لتزويد اتحاد التعاونيات بهذه المعلومات



عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جهات معنية لحصر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة التي تدخل البلاد لمعرفة أوزانها وكمياتها من خلال ربط «التجارة» مع الادارة العامة للجمارك لتزويد مفتشيها التجاريين بصورة من بوليسة الشحن من الشركات المستوردة بالشحنات من الخضار والفاكهة يوميا. وأضافت المصادر ان ذلك تم الاتفاق عليه من قبل الجهات المعنية خلال اجتماع ضم مسؤولين من «الجمارك» و«الشؤون» ومن «التجارة» مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد اسعارها فيصل الانصاري، وبحضور مسؤولين من اتحاد الجمعيات التعاونية.



وأوضحت المصادر ان ذلك يهدف الى معرفة مدى توافر المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة في الاسواق المحلية حتى لا يقل منتج او صنف عن تلبية احتياجات السوق، وبالتالي يقل المعروض منها عن الطلب مما يؤثر على مستوى الاسعار، مشيرة الى ان الجهات المعنية اتفقت خلال الاجتماع على التنسيق فيما بينها ووضع حلول وآليات لتحديد اوزان وكميات البضائع من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة التي تدخل الكويت من قبل الشركات المستوردة من خلال ربط تلك الجهات الحكومية مع الادارة العامة للجمارك لتزويدها بهذه المعلومات التي تخص الكميات المستوردة من الخارج خاصة الخضروات والفاكهة.



وسيتم ربط «الجمارك» مع «الشؤون» لتزويد الاخيرة بجميع البضائع المستوردة من الخضار والفاكهة وتحديد الكميات والاصناف لتقوم «الشؤون» بتزويد اتحاد الجمعيات التعاونية بهذه المعلومات.



وذكرت المصادر ان مدير ادارة الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد اسعاها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري طلب خلال الاجتماع من مدير الادارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان بتزويد المفتشين التجاريين لدى الوزارة ببوليصة الشحن من الشركات المستوردة للشحنات من الخضار والفاكهة يوميا لمعرفة الكميات المستوردة من الخضار.