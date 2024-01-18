طالبت المعارضة في جزر القمر بإلغاء الانتخابات الرئاسية غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني من الجولة الانتخابية الأولى.



وقال المرشحون الخمسة الذين تنافسوا مع عثماني في بيان مشترك امس «مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت في 14 يناير الجاري باطلة». وأضافوا «نحن نندد بها ونطالب بإلغائها بشكل كامل»، منددين بـ«تزوير فاضح» في العملية الانتخابية.



وقد وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين عبروا عن غضبهم لإعادة انتخاب الرئيس غزالي عثماني فيما ندد قادة المعارضة بانتخابات اعتبروها مزورة.



ونهب بعض المتظاهرين منزل وزير سابق وأضرموا فيه النيران بينما حاول آخرون إغلاق طرق في العاصمة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتنفيذ اعتقالات، بحسب مراسلي «فرانس برس».



وسمعت أصوات إطلاق الغاز المسيل للدموع في الشوارع بعد الظهر بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق المدينة وعمل عناصر الشرطة والجيش على فتح الطرقات التي أغلقها المحتجون.



وفي تصريحات أدلى بها لـ«فرانس برس»، اتهم الناطق باسم الحكومة حميد مسيدي المعارضة بتنظيم الاحتجاجات.



وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت مساء امس الاول أن غزالي عثماني نال 62.97% من الأصوات تخوله الفوز من الجولة الانتخابية الأولى ليبدأ ولاية ثالثة متتالية ستبقيه في السلطة حتى عام 2029.