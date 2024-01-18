أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن تنظيم رحلتها الإغاثية تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 14» لتقديم المعونات اللازمة للاجئين السوريين في تركيا، حيث ترأس رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية الوفد المشارك. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع إن الجمعية حريصة على تنفيذ حملة «دفء الشتاء» ضمن مشاريعها الموسمية تزامنا مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، حرصا منها على جميع مستلزمات التدفئة لإخواننا اللاجئين السوريين في تركيا في أعقاب نزوحهم بعد زلزال تركيا المدمر. وأضاف الشايع: انه تم تنفيذ هذه الرحلة الإغاثية في ولاية هاتاي بتركيا، وقد تضمنت توزيع مواد غذائية ومواد للتدفئة للنازحين السوريين في عدة مناطق، منها أنطاكيا والريحانية ووييلاداغ وألتنوزو وكركخان، حيث تم توزيع الفحم والبطانيات والكسوة الشتوية وكوبونات المشتريات والسلال الغذائية وغيرها، مبينا أنه قد استفاد من هذه المواد الإغاثية 3090 أسرة بإجمالي 14705 فردا. وشكر عموم المحسنين والمحسنات والداعمين لأنشطة الجمعية، داعيا أصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في تخفيف معاناة إخوانهم اللاجئين السوريين في تركيا، مبينا أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط المباشر 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.