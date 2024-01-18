جددت جمعية المهندسين الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حرصهما على التعاون المثمر والبناء لتحقيق مصالح الطرفين وبما يعزز دورهما في خدمة المهندسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل، في ختام لقاء عقده مع مدير عام الهيئة د.حسن الفجام بمكتبه، «أسعدنا هذا التفاهم وتجديد الحرص على التعاون في إطار مذكرة التعاون المشتركة بين الهيئة والجمعية، ونثمن عاليا تلبية مطالب الجمعية بإدراج بدل الموقع للعاملين في الهيئة ضمن شهادة الراتب على أن يقدم المهندس طلبه إلى الهيئة».



وأضاف العتل: سعداء باهتمام مدير العام بالتعاون مع الجمعية وحرصه على تلبية مطالب الزملاء المهندسين وخاصة العاملين في الهيئة التدريبية بما يتوافق وقرارات صرف بدلاتهم وتطوير آليات هذا الصرف، ونثمن عاليا رعاية مدير عام الهيئة لمحاضرة «كيف تبني بيتك؟» التي ستطلقها الجمعية خلال مارس المقبل ورعاية ملتقى السلامة المرورية الأول والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع قسم الهندسة المدنية بكلية الدراسات التكنولوجية التكنولوجيا.



وتابع: أسعدنا تلبية مدير عام الهيئة لدعوة الجمعية للمشاركة في مؤتمر التحكيم الهندسي القادم والورشة الهندسية العالمية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الإنشائية التي ستقيمها الجمعية بالتعاون مع منظمة «آشمي» العالمية في فبراير المقبل، مضيفا انه قد أطلع مدير عام الهيئة على أنشطة الجمعية وتعاونهما السابق واستعدادنا لتطوير هذا التعاون وفق مذكرة التعاون القائم بيننا للارتقاء بالأداء ودعم توفير كوادر مهنية تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في الحد من الاعتماد على العمالة غير الكويتية.



ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من المهندسين الكويتيين في الهيئة يقومون بعملهم التدريبي على أكمل وجه وعلينا تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الكوادر، وهذا ما لمسناه من مدير عام الهيئة.