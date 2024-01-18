عبدالعزيز الفضلي



وصل طلبة الصف الثاني عشر من القسم العلمي اليوم إلى نهاية امتحانات الفترة الدراسية الأولى، وذلك بعد أداء امتحان مادة الأحياء، وأدى طلبة القسم الأدبي امتحان مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر، بينما أدى طلبة التعليم الديني امتحان مادة الاجتماعيات، حيث سيختتم طلبة الأدبي اختباراتهم اليوم بمادة الإحصاء.



واستكمالا لجولات النائب الأول لرئيس عام الامتحانات للقسم العلمي والنائب الأول لرئيس عام امتحانات القسم الأدبي بمختلف المناطق التعليمية، قام الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف والنائب الأول لرئيس عام الكنترول العلمي د.سلمان اللافي والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف والنائب الأول لرئيس عام الكنترول الأدبي حصة المطوع بجولة على لجان الامتحانات في ثانوية الجابرية للبنات وفي ثانوية عبدالله الجابر الصباح للبنين.



وذكرت رئيسة لجنة ثانوية الجابرية للبنات والتابعة لمنطقة حولي التعليمية فهيمة الرقم، أن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات لامتحان مادتي الأحياء وتاريخ العالم الحديث والمعاصر بلغ 109 طالبات، مقسمين على 91 للقسم العلمي و18 للقسم الأدبي، بالإضافة إلى لجنة مدرسة التضامن الأهلية التي بلغت 10 طالبات (علمي) فقط.



وأوضحت الرقم أن عملية سير الامتحانات بدأت بهدوء وسلاسة تامة، مشيرة إلى أنه لم ترد أي مشاكل أو عراقيل أثناء المراقبة، متمنية للطالبات التفوق والنجاح في أداء الامتحان.



من جهته، قال رئيس لجنة ثانوية عبدالله الجابر الصباح ماجد العنزي بلغ عدد الطلاب في ثانوية عبدالله الجابر الصباح 84 طالبا من القسم العلمي الموزعين على 6 لجان فرعية و48 طالبا من القسم الأدبي الذين تم توزيعهم على 4 لجان فرعية بالإضافة إلى لجنة خاصة حسب تعليمات وزارة التربية فيما يخص اللجان الخاصة.



وأكد العنزي أنه تم تطبيق جميع نظم ولوائح الامتحان المريح لأبنائنا الطلاب في لجان الامتحانات في ثانوية عبدالله الجابر الصباح، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه، قال مدير ثانوية عيسى الهولي ورئيس لجنة ثانوية سعيد بن عامر للبنين عبدالحميد الخالدي إن لجان الامتحانات في المدرسة مكونة من 3 لجان رئيسية، اللجنة الأولى لطلبة القسم العلمي وعددهم 165 طالبا موزعين على 10 لجان فرعية، واللجنة الثانية لطلبة القسم العلمي من مدرسة بلاط الشهداء وعددهم 95 طالبا موزعين على 5 لجان فرعية، واللجنة الثالثة مكونة من 65 طالبا من القسم الأدبي موزعين على 4 لجان فرعية ولجنة خاصة.



وأكد الخالدي أن الأمور تسير بصورة ممتازة، وذلك وفق الخطة التي وضعتها الإدارة والترتيبات في لجنة سعيد بن عامر، حيث لا توجد أي شكوى من قبل الطلاب.