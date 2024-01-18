عبدالعزيز الفضلي



ترأست الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع اجتماع مجلس مديري عموم المناطق التعليمية.



وقد بحث الاجتماع التنسيق لافتتاح المدارس الجديدة في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك وآلية تسلمها، والاستعجال بتجهيزها للعام الدراسي الجديد، وتشكيل لجان مبدئية من وزارة التربية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المختصة مع المناطق التعليمية.



وقدمت مدير مركز المعلومات هدى المطيري خلال الاجتماع عرضا مرئيا حول مجموعة من الخدمات الالكترونية التي تمت اضافتها كخدمات طلابية وإدارية على موقع وزارة التربية، مثل آلية تسجيل الطلبة المستجدين والنقل والقبول بين المناطق والمدارس، كما تم عرض احصائية لمشاركة المدارس في تطبيق «تيمز» أثناء الأزمات والعطل ونسب المشاركة للطلاب في كل مدرسة، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الاجراءات لتسجيل المباشرات للمعلمين من خلال مراقبات التعليم في كل منطقة تعليمية على سجل المعلم.



وفي ختام الاجتماع أثنت المطوع ومديرو ومديرات المناطق التعليمية على هذه الجهود والمبادرات التي تسهم في تبسيط الإجراءات على المعلمين وأولياء الامور.



هذا، وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي، ومدير إدارة الخدمات بدر الجدعي، ومدير مركز المعلومات م.هدى المطيري، ومديرو ومديرات المناطق التعليمية ومدير إدارة التنسيق.