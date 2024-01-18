

بيروت ـ اتحاد درويش



أكد المرشح السابق للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون دعم استقلال وسيادة لبنان وبسط سلطته على كامل أراضيه، رافضا أي منطق عنفي، ومحذرا من محاولات اسرائيلية للإبادة الجماعية.



وأعلن ميلانشون عن اجتماع اليوم الخميس في البرلمان الأوروبي لأخذ قرار بالاجماع حول ضرورة وقف اطلاق النار في غزة، معتبرا هذه الخطوة تطورا إيجابيا في السياسة الدولية، لافتا الى أن الرأي العام الدولي يسير في المسار الصحيح فيما خص الحرب في غزة مع مساعي التهدئة ورفض التصعيد على أمل أن يترجم ذلك على أرض المعركة.



وفي ملف النزوح، أكد السعي لإيجاد حلول لأن القضية ليست لبنانية سورية فقط إنما هي قضية دولية.



وكان ميلانشون قد زار أمس المجلس النيابي بدعوة من رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، وعقد اجتماعا مشترك ضمه والنائب أبي رميا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة والوفد المرافق لميلانشون النائب عن البرلمان الأوروبي ورئيس اللجنة النيابية للتعاون المناطقي يونوس أومارجي والنائب في البرلمان الفرنسي باستيان لاشو والعضو في اللجنة النيابية للدفاع.



من جانبه، تحدث أبي رميا باسم لجنة الصداقة النيابية اللبنانية ـ الفرنسية ولجنة الشؤون الخارجية، فشكر حضور الوفد الفرنسي الى لبنان برئاسة المرشح السابق الى الرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون مؤسس حركة «فرنسا غير الخاضعة» وهو يمثل اليوم ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان الفرنسي يرافقه النائب عن البرلمان الأوروبي ورئيس اللجنة النيابية للتعاون المناطقي يونوس أومارجي، والنائب في البرلمان الفرنسي باستينان لاشو، عضو في اللجنة النيابية للدفاع.



وشرح أبي رميا أن ميلانشون بحث في التهديدات الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية اللبنانية وآلية العمل على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات السياسية وصولا الى حلول عادلة، موضحا أن ميلانشون لم يتطرق الى الملفات اللبنانية الداخلية لاسيما الاستحقاق الرئاسي باعتبارها ملفات سيادية بامتياز.



وشرح أبي رميا أن النواب اللبنانيين عبر اللقاء طلبوا من ميلانشون نقل رسالتين الى المجتمع الأوروبي، الأولى حول التضامن الكلي مع حقوق لبنان بسيادته المطلقة على الاراضي اللبنانية وهذا يتطلب انسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية والتوصل لحل نهائي للحدود البرية كما ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واعطاء حقوق الفلسطينيين كاملة، والرسالة الثانية تكمن في التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان وضرورة إيجاد حلول له، وأعلن ابي رميا أن ميلانشون اكد له أنه سيكون لهم مواقف للضغط باتجاه هذا الموضوع والعمل على مقاربة دولية لحل ملف النزوح لأن لبنان لا يتحمل العبء على الصعيد الديموغرافي والسياسي والاجتماعي لان هذا الملف ليس لبنانيا فقط انما هو ملف دولي، واكد ابي رميا انه سيتابع والنائب فادي علامة ملف النزوح مع المجتمع الدولي.