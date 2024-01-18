

بيروت ـ أحمد عزالدين



نقل الوزير السابق وديع الخازن، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: إن لبنان في حالة إعياء شديد على جميع المستويات، لا سيما الاقتصادية والمعيشية التي بلغت حد الجوع، ولا يجوز أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية، والحل بأيدينا إذا شئنا، وكان تشديد على أن لبنان لا يعيش ولا يستقيم إلا بالشراكة، لأن الأولوية الآن هي كيفية الوصول إلى وقف الانهيارات ولملمة الجراح.



وأضاف: وقد كرر الرئيس بري نظرته، مبديا حرصه على روحية المشاركة الحقيقية كما نص عليها اتفاق الطائف، والمناصفة العادلة بين المسيحيين والمسلمين.



وتابع: واطلعت منه على تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية للقرارات الأممية في الجنوب اللبناني وخطورتها على أمن لبنان وسيادته، وقد تلمست حرصه على وحدة الموقف اللبناني وعلى حكمة المسؤولين وعدم رضوخهم للضغوط، وثمنت في هذا السياق تضحيات حزب الله واستمراره في ضبط النفس أمام الإجرام الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة، فالمقاومة مشروعة طالما الاحتلال الإسرائيلي مستمر لأراض لبنانية.



واضاف: كان تشديد على رفض حالة التأرجح والمراوحة القاتلة والمدمرة لمناعة الوطن من دون التقدم إلى مدخل لحل العقد التي تؤخر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية تواكب التطورات البالغة الأهمية في المنطقة، وتضع في أولوياتها عملية الإصلاح الشامل، وحل إشكالية استخراج لبنان لثرواته النفطية لاستثمارها في مسار النهوض بالاقتصاد.



وقال: أمام هذا الحائط المسدود لا مناص من حوار بين مختلف الكتل النيابية ينهي فراغا رئاسيا تسبب بتعطيل الدولة في أصعب مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية يعيشها اللبنانيون. يبقى على السادة النواب أن يحسموا قرارهم، وأن يبادروا لملاقاة الرئيس بري في منتصف الطريق، فالبلاد لم تعد تحتمل فراغا في سدة الرئاسة الأولى.



الى ذلك، استقبل الرئيس بري مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وفدا من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة الشيخ علي القدور الذي أشار الى ان الوفد عرض عددا من المطالب.



وبعد الظهر استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي.